Kriminalpsychologe: Täter nahm offenbar Entdeckung in Kauf

Eine solche Tat mitten in einem viel besuchten Hauptbahnhof: "Das hat etwas Demonstratives, vielleicht sogar Inszeniertes", sagt der Kriminalpsychologe Rudolf Egg. "Wer in aller Öffentlichkeit eine solche Tat begeht, nimmt ein sehr hohes Entdeckungsrisiko in Kauf", sagt der frühere langjährige Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Dem Täter müsse klar gewesen sein, dass Überwachungskameras die Tat aufzeichnen und es viele Zeugen gibt. Er müsse damit gerechnet haben, dass er nicht davonkommt, was eine lebenslange Freiheitsstrafe zur Konsequenz hat.