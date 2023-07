MORZ Zell Erfolgreiche Abschlussschüler

Wichtige Werte

In seiner Laudatio sodann würdigte Rektor Norbert Asal die Leistung der Schüler und attestierte ihnen „Ehrgeiz und Durchhaltevermögen“. Er betonte, dass zum Erfolg immer auch etwas Glück und ein Team gehöre, das hinter einem stehe. Über die übliche Orientierung an Noten und Schulfächern hinausgehend und in Anlehnung an die Oscarverleihung warf er zudem die Frage auf, welche Kategorien denn allgemein im Leben preiswürdig sein müssten und hob „Wertschätzung, Hilfsbereitschaft und soziales Engagement“ hervor, so die Schule in ihrer Mitteilung. „Denn neben euren fachlichen Qualifikationen sind diese Werte prägend und zwingend notwendig in unserer heutigen Gesellschaft“, so der Schulleiter in seine Rede an die Abschlussschüler gerichtet.