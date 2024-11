Motettenchor Lörrach: Ensemble in süßer Vorfreude

„In dulci jubilo“ – „In süßer Freude“, so ließe sich das Weihnachtslied sinngemäß übersetzen. Mit seinem Weihnachtskonzert stimmt der Motettenchor Lörrach hier mit ein und präsentiert einen stimmungsreichen Bogen an Advents- und Weihnachtsmusik: von der ouvertürenhaft besungenen Ankündigung wie im Adventschoral „Nun komm, der Heiden Heiland“ bis zum Bestaunen des Weihnachtsgeschehens in Johann Sebastian Bachs „Ich steh an deiner Krippe hier“, schreibt der Motettenchor in seiner Ankündigung.

Dabei erklingen „Marias Verkündigung“ in der musikalischen Ausmalung von Heinrich Ignaz Franz Biber und auch ihr „Lobgesang“, das Magnificat, in der hochbarock expressiven Vertonung Antonio Vivaldis. Und wenn der weihnachtlich vertraute Satz „Es begab sich aber zu derselbigen Zeit“ aus der Weihnachtsgeschichte in diesem Programm intoniert wird, dann so, wie sie Heinrich Schütz noch 100 Jahre vor J. S. Bach in Musik setzte.