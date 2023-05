Motocross Meine Herren, starten Sie die Motoren!

Im internationalen Fahrerfeld ist in diesem Jahr auch wieder Joachim Reimann aus Neuenburg-Grißheim vom veranstaltenden MSC Schopfheim mit seinem schweizerischen Top-Beifahrer Martin Betschart aus Illgau im Moutatal mit dabei.

Das Duo Reimann/Betschart stürzte vergangenes Jahr im Zeittraining, und Reimann musste mit dem Helikopter abtransportiert werden, was für ihn auch das vorzeitige Saisonende bedeutete. Nach dem derzeitigen Meisterschaftsstand liegen Reimann/Betschart auf dem hervorragenden vierten Platz.

Bei den Solo-Fahrern sind viele Lokalmatadoren und Nachwuchsfahrer am Start.

Zum Favoritenkreis um die beiden Laufsiege sind die derzeitigen meisterschaftsführenden Benny Weiss mit Beifahrer Patrick Schneider zu nennen. Dass dieser spektakuläre Motocross-Gespannsport nicht nur eine reine Männerdomäne ist, beweist Celina Jahn als Beifahrerin. Die ehemalige Leichtathletin wurde mit Patrick Hengster im vergangenen Jahr DMSB-Pokalsieger.

Großes Spektakel versprechen auch die zwei Rennläufe zur internationalen Deutschen Quad- Meisterschaft. Die Quadklasse hat in den vergangenen Jahren sehr großes Fahrerinteresse geweckt und so sind volle Starterfelder garantiert, zumal auch einige schnelle ausländische Quad-Piloten aus Polen, Tschechien, den Niederlanden, Belgien und Dänemark ihr Interesse an der Deutschen Meisterschaft bekundet haben. Das wird eine spannende Angelegenheit.

Viele Lokalmatadoren bei den Solofahrern

Als dritte Klasse geht es in Schopfheim bei den Solofahrern in der Open-Klasse um Punkte zur Baden-Württembergischen ADAC/DMV-Open-Motocross-Pokal –Meisterschaft. Hier sind Fahrer ab 16 Jahren auf Zwei- beziehungsweise Viertaktmotorrädern von 125 Kubikzentimeter bis 650 Kubikzentimeter startberechtigt. In dieser Klasse haben auch wieder einige Lokalmatadoren des MSC Schopfheim und aus der Region, die Möglichkeit, ihr Können vor zahlreichen Fans unter Beweis zu stellen. So sind mit Nico Hug aus Steinen, Dennis Bahr aus Zell i.W., Silas Muchenberger aus Inzlingen, Moritz Fehrenbacher aus Kandern-Feuerbach, Marco Sutter aus Bad Säckingen-Harpolingen, Lukas Ehmann aus Kandern, Martin Hauser aus Ettenheim sowie Markus Merz aus Schönau erfolgreiche Nachwuchspiloten, allesamt vom MSC Schopfheim am Start. Sein erstes Rennen dagegen bestreitet der 16-jährige Leon Tellermann aus Rheinfelden.

Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 21. Mai, mit den Trainingsläufen ab 8.30 Uhr. Der erste Rennlauf startet nach der Mittagspause um 13.15 Uhr. Rennende ist um 17 Uhr.