Motocross Zur Not auch ohne Kotflügel

Dennoch war die Naturstrecke in einem optimalen Zustand für die insgesamt sechs Rennen, denen in jeder Klasse auch noch ein Training mit Qualifying vorausging. Dass es sich in Schopfheim um reine Naturstrecke handelt, ist durchaus etwas besonderes. Denn viele andere Rundkurse sind mittlerweile künstlich angelegte Parcours. „Wir sind dadurch immer auf das Wetter angewiesen“, beschrieb Renner den Nachteil der Strecke, der zugleich aber auch ein Vorteil ist.

Nicht anspruchsvoll, aber anstrengend

Auch die Fahrer wissen die Strecke an der Straße nach Dossenbach zu schätzen. „Es ist technisch eine Strecke, die nicht so anspruchsvoll ist. Aber sie ist sehr anstrengend“, erklärt Reimann den Charakter des Rundkurses. Durch den harten Boden, der die Rennen grundsätzlich schneller macht, müssen die Fahrer immer sehr viel auf den Bremsen stehen. „Und das ist zum Fahren einfach etwas anstrengender als wenn die Strecke langsamer oder tiefer ist“, meinte Reimann. Auch die Konzentration beim Beifahrer muss entsprechend groß sein. „Sonst gibt es einen Schlag und du bist weg“, sagte Bertschat, der seit gut eineinhalb Jahren gemeinsam mit Reimann die Seitenwagen-Rennen bestreitet.

Zufrieden zeigte sich Karlheinz Renner vom MSC Schopfheim vor allem mit den leicht gestiegenen Teilnehmerzahlen bei den Seitenwagen und bei den Quads. „In der Soloklasse sind die Zahlen leider zurückgegangen. Allerdings hat heute auch noch eine weitere Rennveranstaltung stattgefunden“, so der MSC-Vorsitzende.

Bei den Seitenwagen hat es sich ausgezahlt, dass die beiden Läufe in Schopfheim auch für die Deutsche Meisterschaft zählen. Somit war es für die Spitze schon ein Muss, auf der Rennstrecke an der Dossenbacher Straße anzutreten.

Über 3000 Zuschauer fanden am Sonntag den Weg an die Rennstrecke. „Das war eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr“, freute sich Renner. Hinzu kam, dass die zahlreichen Helfer der Feuerwehr, der Bergwacht und der Feuerwehr Schopfheim keinen Grund hatten, eingreifen zu müssen. „Es ist alles rund gelaufen, es war alles bestens“, war Renner nach dem langen Tag sichtlich erleichtert.