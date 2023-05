Aufgrund von Unachtsamkeit flog am Sonntag gegen 13.10 Uhr ein 49-jähriger Motorradfahrer auf das Autodach einer 29-Jährigen, teilt die Polizei mit. Die Frau fuhr auf der Landesstraße 6353 in Richtung Schopfheim und musste an der Einmündung zur Wehrer Straße wegen einer Streckensperrung wenden. Der 49-jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf das Heck des Autos auf. Über seinen Lenker flog der Motorradfahrer auf das Autodach und stürzte über die Heckscheibe zu Boden. Er wurde anscheinend nur leicht verletzt. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt etwa 10 000 Euro.