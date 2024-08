Motorradsport: 50 Jahre Dramatik auf dem Ring

Am Samstag (24. August) starten nationale Top-Fahrer und Lokalmatadoren, um auf dem legendären Markgräfler Ring ihr Können unter Beweis zu stellen und den begehrten Siegerpokal zu ergattern.

Dabei gibt es für den MSC Rebland in diesem Jahr etwas Außergewöhnliches zu feiern. Anlässlich dieses Jubiläums richtet der MSC Rebland Hertingen die Finalläufe um die Deutsche Meisterschaft in der Soloklasse sowie den Bahnpokal in der Seitenwagenklasse 2024 aus. So werden an diesem Samstag die erfolgreichsten deutschen Solo-Fahrer an den Start gehen. Und auch auf einige nationale Talente in der Seitenwagenklasse dürfen sich die vielen Zuschauer, die erwartet werden, freuen.