Motorsport: Das ist neu in der Formel 1: Bußgeld bis eine Million Euro

Doppelrolle: Mick Schumacher wird in diesem Jahr Reisestress bekommen. Weiterhin wird er für Mercedes als Test- und Ersatzfahrer nominiert sein, der 24-Jährige wird parallel aber - und das zum ersten Mal - in der Langstrecken-Weltmeisterschaft für Alpine starten. Bei seinem Ex-Rennstall Haas musste indes Teamchef Günter Steiner nach der Saison gehen, Nachfolger und damit Chef von Nico Hülkenberg ist der Japaner Ayao Komatsu.

Rennen im Fernsehen - kostenlos

Sieben Rennen im Free-TV in Deutschland: RTL wird in diesem Jahr sieben Grand Prix übertragen. Nach dem Ausstieg des Privatsenders Ende 2020 hatte der Bezahlsender Sky vier Rennen an RTL abgegeben. Sky hatte sich vertraglich verpflichtet, vier Rennen ohne Bezahlschranke anzubieten. Im vergangenen Jahr kam keine Einigung mit RTL zustande und Sky zeigte vier Große Preise auf seinem YouTube-Kanal. In diesem Jahr sind neben allen Rennen bei Sky mit entsprechendem Abo die Grand Prix in Bahrain, Ungarn, Belgien, den Niederlanden, Italien, Aserbaidschan und Las Vegas bei RTL frei empfangbar zu sehen. Und mit dabei: der ehemalige Haas-Teamchef Steiner als Experte.