Motorsport Favoritensiege und ein großes Duell

Los entscheidet in der Enduro-Klasse

Lediglich zehn Fahrer in den jeweiligen Kubik-Klassen erreichten nach Qualifikationsläufen die Final-Durchgänge. Auch in den anschließenden Entscheidungsrennen ging’s hoch her. Loris Dickau lieferte sich mit seinem Konkurrenten Raoul Tschupp in beiden Enduro-Klassen ein Kopf-an- Kopf-Rennen. In der 450iger-Entscheidung leistete sich Dickau in einem der Finalrennen einen Abflug ins Innenfeld, wurde disqualifiziert und erhielt in diesem Rennen keine Punkte. So hatte Tschupp freie Bahn und siegte in der 450iger-Klasse. In der Klasse bis 250 Kubikzentimeter-Klasse ging’s noch enger zwischen beiden Topfahrern zu. Am Ende waren Tschupp und Dickau punktgleich. Das Los musste entscheiden. Hier war Loris Dickau der Glücklichere.