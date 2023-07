Motorsport Formel 1 im Regen von Spa: Neue Sorgen um Sicherheit

Leclerc regte zudem als Lehre aus den jüngsten Unfällen an, Änderungen an der berühmten Mut-Kurve Eau Rouge vorzunehmen. So sollten die Streckenbegrenzungen nicht mehr so dicht am Rand stehen, da dies das Risiko erhöhe, dass Fahrer nach einem Einschlag mit dem Rennwagen zurück auf die Fahrbahn rutschten und von nachfolgenden Autos getroffen würden.