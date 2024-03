Motorsport Formel-1-Krise bei Mercedes: Wolff im "Hamsterrad"

Mercedes bekommt einfach sein instabiles Heck nicht in den Griff, was in den schnellen Kurven Zeit kostet. Die Fahrer klagen außerdem über das sogenannte Bouncing, bei diesem Aerodynamik-Phänomen hüpft das Auto quasi über den Asphalt. Phasenweise zeigt der Mercedes mit der Kennung W15 sogar sein Geschwindigkeitspotenzial, dann ist es wie weggeblasen. Woran das liegt? Das würde Wolff gerne wissen.

Auch der neue Mercedes ist launisch

"Wir verstehen einige der Verhaltensweisen des Autos nicht, die wir in der Vergangenheit immer verstanden hätten", meinte der Österreicher, der auch 33,3 Prozent der Anteile am Rennstall hält, über den launischen Mercedes. Die Zuversicht nach den Wintertests hat sich längst verzogen. "Ich wäre der Erste, der sagt: Wenn jemand eine bessere Idee hat, soll er sie mir sagen", sagte Wolff. "Ich bin daran interessiert, dieses Team so schnell wie möglich wieder nach vorne zu bringen."