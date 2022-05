Motorsport-Königsklasse Hype in Übergröße: Miami-Debüt verzückt die Formel 1

"Es ist nervenaufreibend, das ist ein riesiges Ereignis für uns", schwärmt der Mercedes-Superstar vor der Premiere der Formel 1 in Floridas schillernder Metropole. Ein Hype in amerikanischer Übergröße umgibt das nächste Grand-Prix-Wochenende, nach Jahrzehnten des Desinteresses fühlt sich die Rennserie im Herzen der US-Motorsportfans angekommen. In angeblich nur 40 Minuten waren die sündteuren Tickets für das Rennen am Sonntag ausverkauft.

Hamilton, der Superstar - auch in den USA

"Ich habe nie verstanden, warum die Leute sich hier nicht für die Formel 1 interessiert haben. Es ist einfach toll zu sehen, dass wir das geknackt haben und es eine wachsende Liebe in den Staaten gibt", sagt Hamilton. Der 37 Jahre alte Superstar war lange der einzige Formel-1-Pilot, der einem größeren US-Publikum bekannt war. Zum Start der Rennwoche lud ihn die populäre Frühstücksshow "Good Morning America" zum Gastauftritt an den New Yorker Times Square.