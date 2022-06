Motorsport Leclerc holt Tagesbestzeit beim Formel-1-Training in Baku

Nach seinen Unfällen in Saudi-Arabien, Miami und Monaco steht der 23-Jährige unter wachsendem Druck. Neben Nicholas Latifi von Williams ist Schumacher der einzige Fahrer, der in dieser Saison noch punktlos ist. "Ich habe schon früher solche Situationen gehabt, in denen es am Jahresanfang schwierig war, ich am Ende doch die Meisterschaft gewonnen habe", sagte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher bei Sky. Er wolle den Druck in Motivation umwandeln.

In der Tageswertung kam Schumacher nicht über den vorletzten Platz hinaus. Landsmann Sebastian Vettel belegte im Aston Martin Rang elf.