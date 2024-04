Motorsport: Rotationsmodell in Formel 1: Chance für deutsche Strecken?

Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali hatte vor wenigen Wochen ein Rotationsmodell auf dem alten Kontinent ins Spiel gebracht. "2026 wird man etwas Interessantes sehen. Wir diskutieren mit anderen Veranstaltern in Europa, um etwas zu machen, das bald angekündigt wird", sagte der Italiener. 2026 werde ein Jahr, "in dem es viele Grand Prix geben wird, vor allem in Europa, wo wir verschiedene Optionen haben".

"Loten immer wieder gemeinsame Möglichkeiten aus"

In dieser Saison bestreitet die Formel 1 gleich 24 Rennen - so viele wie nie zuvor. Darunter sind aber nur noch neun Große Preise in Europa. In den vergangenen Jahren hat die Rennserie wegen der hohen Antrittsgebühren vor allem außerhalb Europas expandiert.