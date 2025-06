Motorsportclub Schopfheim: Eine 100-jährige Geschichte mit Glanzlichtern

Das neue Gelände

Am 1. Mai 1955, 30 Jahre nach der Gründung, wurde der Verein zum Pächter des städtischen Grundstücks.

Alles, was hier stand, war ein Steilhang, eine Buschgruppe und eine marode Holzhütte. Zehn Jahre sollte es dauern, bis im Juni 1965 das erste „Schopfheimer Motocross“ stattfand. Mit 2,50 D-Mark – Jugendliche eine Mark – war man dabei. Erneut fand sich ein breites Publikum ein. Die Tradition nahm ihren Beginn. Die Namen der Helden lauteten Peter Mohr aus Hasel, Claus Stockburger aus Schopfheim und Fritz Kühn aus Rheinfelden. Durchaus akzeptiert war die Marke „Eigenbau“.

Böhler-Müller wurde Weltmeister 1980 Foto: zVg

Drei Jahre später begann der Bau des Clubhauses, dem Erweiterungen und Änderungen folgten – alles großteils in Eigenleistung. Mit den 1970ern kamen die Seitenwagen, eine Klasse, die Schopfheim weit über die nationalen Grenzen bekannt machen sollte. Wegen der Erfolge von Reinhard Böhler avancierte die Stadt gar zur Hochburg. Mehrfach richtete der MSC auch die Automobil-Bergrennen am Gresger Rümmelesbühl aus. Hier kämpfte der Schweizer Marc Surer, späterer Formel 1-Rennfahrer und Leiter der BMW-Rennsportabteilung, gegen die Uhr – bis heute gilt er als Ikone. Die Höhepunkte auf Heimatboden waren die Weltmeisterschaftsläufe in der Seitenwagenklasse in den Jahren 1983, 1989 und 1995. Insbesondere der Große Preis von Deutschland 1983 war ein Glanzlicht in der Clubgeschichte, so die Chronik. Die internationale Jury gab der Veranstaltung die Note „Vorbildlich“ und den Schopfheimern damit die beste Bewertung aller WM-Läufe 1983.