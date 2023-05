Mountainbike Welt Cup Zufriedenstellender Auftakt

Finja Lipp war bereits am Freitagabend im ersten U23 XCC Weltcup überhaupt am Start. Bei den XCC-Rennen handelt es sich um eine Short-Track-Variante des XCO-Rennens. In die Gesamtwertung Cross-Country gehen die Punkte des Hauptrennens sowie die Punkte aus dem Short Track in reduzierter Höhe (circa ein Drittel) ein.