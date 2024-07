MTB-Einweihung Schönau: Ein Gebäude mit großer Strahlkraft

Ein Leuchtturmprojekt

Frank Winterhalter vom ausführenden Architekturbüro Böwer, Eith, Murken aus Freiburg erläuterte die Gedankengänge der Architekten. Man habe an die Stadt gedacht und einen weiteren Treffpunkt geschaffen. Er erläuterte die auffallende Gebäudeform, das Bauen mit Holz und die Schindelfassade. Es hebe sich von anderen Gebäuden ab, aber eben nicht zu sehr. „Das Bild spiegelt die Mentalität der Schwarzwälder wider“, so der Architekt. Da beim Bau die Regionalität im Vordergrund stand, spielte der Baustoff Holz eine wichtige Rolle. Das Gebäude sei ein Leuchtturmprojekt in der Region. Winterhalter sagte: „Die Schindelfassade ist eine Metapher für das Bauen – jeder trägt dazu bei, dass am Ende so ein Bauwerk entstehen kann – wie jede Schindel“. Und weiter: „Jeder hat Herzblut und Leidenschaft reingesteckt.“ Symbolisch übergab er mit Bauleiter Helge Reinelt einen gebackenen Schlüssel an Bürgermeister Schleshorn.

Ein gebackener Schlüssel wird übergeben. Foto: Verena Wehrle

Ein Segen für alle

Die evangelische Pfarrerin Christine Würzberg und der katholische Pfarrer Helmut Löffler weihten dann das Gebäude. MTB stehe auch für die Erhaltung der Schöpfung, so Würzberg. Löffler sprach den Segen: „Mach dieses Haus zu einer Stätte, an der Menschen sich begegnen und die Feriengäste gute Beratung erleben.“ Er sprach den Segen für alle, die sie hier aufhalten und besprengte das Gebäude mit Weihwasser als alle eine Strophe aus „Großer Gott wir loben dich“ sangen.