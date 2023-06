MTB Schönau Ein straffer Zeitplan und höhere Kosten

Spezielle Belüftung

Im Obergeschoss öffnete Gemeinderat Michael Locker ein kleines Fenster hinter diesen sind spezielle Lüftungsgitter angebracht – so muss zum Lüften nicht das große Fenster geöffnet werden.

Michael Locker schaut durch die Belüftungsgitter. Foto: Verena Wehrle

Eine Holzakustikdecke gehört ebenfalls zu den Vorzügen des Gebäudes. „Die Architektur spricht für sich, wir haben bewusst viel Holz verwendet“, freute sich Hülsmann.

In der Tiefgarage.

Die Räte besichtigten auch die Tiefgarage, die 15 Stellplätze hat – für die Mitarbeiter der Stadt, des Tourismus und der Biosphäre. Weitere freie Plätze sollen an Anwohner vermietet werden, so Schelshorn. Ganz bewusst habe man das Gebäude während der Bauphase besichtigt, so Baumatsmitarbeiter Matthias Mühl: „Dann sieht man auch noch, was hier an Geld verbaut ist, etwa die Elektroinstallationen.“

Sportlicher Zeitplan

Nun sei man im Endspurt, hieß es. Der Innenausbau stehe noch an und viele weitere wetterunabhängige Arbeiten. Mühl warf einen Blick auf den Bauzeitenplan. Er zeigt: Ende November sollen die Möbel einziehen. Auch wenn man schon jetzt ein wenig im Verzug sei, ist Mühl optimistisch: „Das ist zu schaffen.“ Doch er gab zu: „Das ist schon sportlich.“ Vor allem auch, weil mehrere Arbeiten – auch in der Ratssitzung am Montag – erneut ausgeschrieben werden müssen.

Den Innenausbau braucht es noch.

Angebote weitaus höher

Denn die Preise der eingereichten Angebote übertrafen bei Weitem das eingeplante Budget. Um ganze 47 557 Euro und damit um 230 Prozent überschritt das Angebot für die Beschichtung der Tiefgarage die Kostenschätzung, so Hülsmann. Da war lautes Stöhnen in der Ratsrunde zu hören. Hier beschloss der Rat einstimmig eine erneute Ausschreibung einer günstigeren Variante. Auch die Maler- und Lackierarbeiten sollen erneut ausgeschrieben werden, bei diesen wurde die Kostenschätzung um 23 312 Euro überschritten. Die Arbeiten für die Holzakustikdecken wurden für 130 300 Euro vergeben – trotz acht Prozent höherer Kosten. Denn hier rechnet man laut Hülsmann nicht mit einem günstigeren Angebot.

Doch der Architekt brachte immerhin eine erfreuliche Nachricht mit: Das Angebot für die WC-Trennwand liegt mit 3963 weit unter der Kostenschätzung.

Der Eingangsbereich.

Brunnen gefallen nicht

Landschaftsarchitekt Christian Bauer vom Büro BBZ aus Freiburg stellte seinen Entwurf für die Außenanlagen vor: Hier sollen ein gepflasterter Vorplatz entstehen sowie ein barrierefreier Eingangsbereich, die Tiefgaragenentlüftung soll mit einer Holzverkleidung zu einer langen Bank umfunktioniert werden. Vier Fahrradstände und drei Fahnenmasten sollen angebracht werden. Der Höhepunkt soll ein Brunnen sein. Allerdings stießen Bauers Vorschläge für den Frischwasserbrunnen bei den Räten auf wenig Begeisterung. Die Räte schlugen etwa Wasserspiele vor oder einen Schwanenhals, von dem das Wasser in eine Kuhle am Boden plätschert. Hier sollen noch neue Ideen gesammelt und in einer der nächsten Sitzungen besprochen werden. Vergeben wurden die Außenarbeiten für 159 812 Euro.

Auch die Briefkästen hängen schon – Post gibt es aber noch keine.

Die Gesamtkosten

Schätzung