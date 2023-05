Mühli-Häxe Hasel Goldene Ehrenorden verliehen

Rückblick

Nachdem sich das Vorstandsduo Sarina Veil und Rainer Harder eingangs besonders über die Anwesenheit des neuen Bürgermeisters Frank- Michael Littwin gefreut hatte, erwähnte Schriftführerin Susanne Trefzer, dass im zurückliegenden Jahr nach über zwei Jahren Corona-Einschränkungen endlich wieder ein normales Vereinsjahr absolviert werden konnte.

Die Schriftführerin erwähnte im außerfasnächtlichen Bereich die Teilnahme am Enkendorfmarkt in Wehr im Herbst, dann besonders den Adventszauber in Hasel sowie den Jahresausflug. Die Fasnachtskampagne lief in Hasel und auswärts bestens, und auch die Mitgliederzahl mit 34 Aktivmitgliedern, zwei Kindern, sieben „Anwärtern“ und 63 Passivmitgliedern ist zur Zufriedenheit des Vorstands auf hohem Niveau geblieben.