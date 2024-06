Mühli-Häxe Hasel: Konstanz an der Vereinsspitze

Rückblick Laut Verein blicken die Mühli-Häxe nach einer erfolgreichen Fasnachtskampagne Anfang des Jahres zuversichtlich in die Zukunft.

Harder verlas in Abwesenheit der Schriftführerin Natalie Ruckdäschel den umfassenden Schriftführerbericht des ablaufenden Geschäftsjahres. Er erwähnte im außerfasnächtlichen Bereich besonders den Adventszauber in Hasel sowie den Jahresausflug nach Stuttgart zum Cannstatter Wasen. Die Fasnachtskampagne verlief in Hasel sowie auswärts bestens und auch die Mitgliederzahl mit 37 Aktivmitgliedern, vier Kindern, vier Neuanwärtern sowie 61 Passivmitgliedern ist zur Zufriedenheit des Vorstands auf hohem Niveau geblieben. Vor allem im Aktivmitgliederbereich wachsen die Mühli-Häxe stetig weiter, dies zeugt von einem guten Vereinszusammenhalt sowie von einer positiven Wahrnehmung des Vereins von außen.