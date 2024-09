Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 9.25 Uhr auf der Weilertalstraße (Landesstraße 132) kurz vor Niederweiler ereignet, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand an der Einmündung „Tritschlersäge“ aus der dortigen Einfahrt auf die L 132 auf. Hierbei achtete dieser nicht auf einen herannahenden 17-jährigen Motorradfahrer, der von Müllheim in Richtung Niederweiler unterwegs war. Um eine Kollision zu vermeiden musste der Motorradfahrer ausweichen, kam zu Fall und verletzte sich. Ohne sich um den verletzten 17-jährigen zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort und verließ unerlaubt den Unfallort. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen BMW. Das Polizeirevier Müllheim bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07631/178 80 zu melden.