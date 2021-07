Müllheim 2000 Soldaten gegen das Coronavirus

Er erinnerte daran, dass die Brigade im September 2019 noch ihren 30. Geburtstag mit mehr als 10 000 Besuchern feiern konnte.

Ein wesentlicher Auftrag für die Soldaten seien die Auslandseinsätze gewesen, berichtete Mirow. Unter anderem waren Brigadeangehörige in den folgenden Ländern im Einsatz: Mali, Tschad, Niger, Dschibuti, Elfenbeinküste, Afghanistan, Vereinigte Arabische Emirate sowie in Estland und Litauen.

Mali

„Das hat uns sehr befasst“, antwortete Brigadegeneral Mirow auf die Fragen nach dem kürzlich erfolgten Anschlag auf deutsche Soldaten in Mali. Es seien keine Soldaten der Brigade betroffen, allerdings war das Jägerbataillon 292 bis April am selben Ort im Einsatz und ab Oktober wird das Jägerbataillon 291 aus dem elsässischen Illkirch den Auftrag übernehmen, berichtete er. Die Grundgefahr sei jedem Soldaten bekannt und die Ausbildung geeignet, um Anschlägen Herr zu werden. Allerdings lasse der Vorfall bewusst werden, wie schnell etwas passieren könne.

VJTF

Im Jahr 2022 wird die Brigade die Führung der VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) der NATO übernehmen, die nach der russischen Besetzung der Krim ins Leben gerufen wurde. Der Stab der Brigade müsse dann innerhalb von fünf Tagen im gesamten Bündnisgebiet einsatzbereit sein, um beispielsweise nach Norwegen, Rumänien oder Spanien verlegen zu können. Im März nächsten Jahres werde es eine Verlegeübung geben. Rund 2000 Soldaten aus Polen, Portugal, Dänemark und Frankreich werden unter der Führung der Deutsch-Französischen Brigade nach Norwegen verlegen.

Terrorbekämpfung

Die französischen Soldaten hätten sich in Frankreich am Einsatz gegen den Terrorismus beteiligt. Sie patrouillierten unter anderem in Straßburg und auf dem Weihnachtsmarkt in Colmar. „Ein Bild, dass in Frankreich zum Alltag gehört. In Deutschland wäre es undenkbar, dass Soldaten mit dem Sturmgewehr in der Fußgängerzone patrouillieren, um die Sicherheit zu gewährleisten“, stellte Mirow fest.

Covid-19

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus habe die Brigade die Vorgaben der zivilen Behörden umgesetzt. Zwar habe es auch unter den Soldaten Infizierte gegeben, glücklicherweise jedoch keine mit einem schweren Verlauf, berichtete der General.

Die Deutsch-Französische Brigade hatte in Baden-Württemberg den Auftrag die Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung sowie die Impfzentren zu unterstützen. Im Januar waren rund 2000 Männer und Frauen in allen Impfzentren im Einsatz. Aktuell seien noch 300 Soldaten in den Impfzentren im Einsatz. Mirow lobte die gute Aufnahme der Soldaten in den zivilen Einrichtungen und freute sich über die vielen positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung.

Verdun

Eindrücklich schilderte Mirow das Gelöbnis französischer Rekruten in Verdun. Das ein deutscher General 105 Jahre nach der Schlacht von Verdun dort vor Rekruten sprechen darf, mache die deutsch-französische Freundschaft zu etwas Besonderem.