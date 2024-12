„Die erneut großzügige Spendenbereitschaft und allem voran die durchweg große Solidarität und Herzlichkeit der Bevölkerung gegenüber den Soldaten der Deutsch-Französischen Brigade war auch in diesem Jahr, trotz schwierigen Zeiten, abermals bezeichnend“, lobt Oberstabsfeldwebel Markus Lenecke, der die Aktion organisiert hat. Allein in Müllheim sei mit knapp 10 736 Euro die Hälfte des Betrags gesammelt und gespendet worden.

Fünf Tage lang wurden im November gesammelt. Der Betrag wurde in Form eines Schecks in einem würdigen Rahmen nach der Begehung des Volkstrauertages auf dem Soldatenfriedhof in Bergheim (Frankreich) übergeben. Die Spenden gehen an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, der sich seit 1919 um die Einrichtung, den Ausbau und die Pflege von Kriegsgräberstätten kümmert.