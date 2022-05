Müllheim 30 Jahre in der Jugendarbeit

Ahrtahl

Der DRK-Ortsverein war auch mit sechs Einsatzkräften nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im Einsatz. Als Teil eines baden-württembergischen Katastrophenschutzzuges galt es bereits am 15. Juli mit einem Krankentransportwagen die örtlichen Hilfskräfte zu unterstützen. Unter anderem wurde ein Altersheim evakuiert. In den folgenden Wochen waren immer wieder Helfer im DRK-Verpflegungszentrum im Einsatz. Mit 13 Feldküchen wurden über einen Zeitraum von sechs Wochen etwa 932 000 Verpflegungsportionen ausgegeben.

Blutspenden

Von der Pandemie betroffen waren auch die Blutspenden. Haben 2019 noch knapp 1200 Spendenwillige 1093 Blutkonserven gespendet, waren es im Jahr 2020 nur noch 794 Spendenwillige und 753 Blutkonserven. Grund hierfür war unter anderem die Unsicherheit während der Pandemie sowie die Abstandsregelung, die eine vorherige Anmeldung erforderlich machte. Der Ortsverein hatte daher im Jahr 2020 sogar eine ganze Spendenwoche in der Auggener Sonnberghalle organisiert. Im Jahr 2021 haben sich die Zahlen mit 1074 Spendenwilligen und 1010 Blutkonserven wieder stabilisiert.

Corona

Helfer des Ortsvereins waren von Mai bis Ende September 2020 täglich an der Autobahn um Urlaubsrückkehrer zu testen. In Spitzenzeiten wurden bis zu 2500 Reiserückkehrer am Tag getestet. Von Januar 2021 bis Ende September 2021 waren die Helfer im Kreisimpfzentrum tätig, wo fast 74 000 Impfungen durchgeführt wurden.

Jugendrotkreuz

Auch das Jugendrotkreuz mit seinen 22 Mitgliedern litt unter längeren coronabedingten Pausen. Seit November vergangenen Jahres finden die Gruppenstunden im Begegnungsraum des Elisabethenheims statt. Bei der Versammlung wurde Jugendleiter Christian Giese, der drei Jahrzehnte lang an der Spitze des JRK stand, geehrt

Ehrungen

In drei Jahren sammelten sich eine Vielzahl an Ehrungen an. Die Ehrungen für die Jahre 2019 und 2020 wurden bereits im Spätsommer 2021 bei einer eigenen Veranstaltung unter freiem Himmel durchgeführt. Seit 40 Jahren ist Gabi Mast im Roten Kreuz aktiv. Christian Giese blickt auf 30 Jahre Tätigkeit als Jugendleiter zurück und Jörg Eckhardt wurde für 20 Jahre geehrt. Für 15 Jahre Vorstandstätigkeit wurde die stellvertretende Vorsitzende Claudia Bär geehrt.