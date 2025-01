Müllheim: Abendessen endet in veritablen Ehestreit

Das Ensemble um Eckhard Lais zeigt das Stück „Der Sittich“ der französischen Autorin Audrey Schebat. Mit der feinfühligen und nachdenklichen Komödie – abseits der üblichen „Schenkelklopfer“ in alemannischer Mundart – hat die Gruppe eine Nische gefunden.

Claire und Sebastian haben ein befreundetes Ehepaar, Katharina und David, zum gemeinsamen Abendessen eingeladen. Die Gäste haben sich verspätet, und so schaut sich das Paar gemeinsam die Fernsehnachrichten an, in denen von Protesten in Paris und 300 Festnahmen berichtet wird. Kurz darauf ruft David an und berichtet von einem Einbruch, bei dem Katharinas Sachen gestohlen wurden. Gleichzeitig ist Katharina nicht erreichbar. Claire und Sebastian – perfekt und harmonierend gespielt von Doris Reese und Eckhard Lais – spekulieren über den wirklichen Grund für die Absage der Freunde. Haben sich die Freunde vielleicht getrennt und ist Katharina heimlich ausgezogen? Es entwickelt sich eine leidenschaftliche Diskussion über Beziehungen, Treue und Liebe, die am Ende in einem veritablen Ehekrach endet. Auch weil in einem kurzen Auftritt Sebastians Mitarbeiterin und Geliebte Ludivine (Hannah Lais) für zusätzliche Verwirrung sorgt.