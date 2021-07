Müllheim Abendöffnung im Museum

Der Alltag der Jahre bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 und des Bundeslandes Baden-Württemberg 1952 war geprägt von Hunger, wirtschaftlicher Not, Wohnraummangel, Flucht und Migration, aber auch vom Aufbau demokratischer Strukturen, der Währungsreform, Veränderungen in Landwirtschaft, Weinbau, Gewerbe und Industrie und der Neugestaltung von Bildungswesen, Kulturleben und Vereinen.

Die Stadt Müllheim hatte dabei besondere Herausforderungen zu bewältigen: in den ersten Jahren waren mehr als 2000 „Displaced Persons“, ehemalige Zwangsarbeiter, im Kasernenareal untergebracht. Später wurden der Stadt zahlreiche Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten zugewiesen. Und zwischenzeitlich wohnten mehr als 4000 französische Besatzungssoldaten und ihre Angehörigen in Müllheim.

Seit 2005 nimmt das Markgräfler Museum in einer Reihe von Ausstellungen die Geschichte der Stadt Müllheim im 20. Jahrhundert in den Blick. Zentrale Themen der Politik-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte werden dabei oft erstmals umfassender erforscht und dargestellt. Dazu hat das Museum in den vergangenen Jahren historische Sammlungen aufgebaut und erweitert sowie ein Netzwerk von interessierten Personen und Institutionen geknüpft. Eng arbeitet es mit dem Stadtarchiv Müllheim zusammen.

Dreiteilige Ausstellung

Auch die Ausstellung „Nachkriegsjahre 1945 – 1952“ ist ein Kooperationsprojekt mit vielen Partnern. Sie bietet in drei Teilen, präsentiert in drei Stockwerken, je eigene, ineinandergreifende Zugänge zur komplexen Wirklichkeit einer Zeit, die uns bis heute prägt. Im Erdgeschoss erwartet die Besucher ein Kinoraum mit fünf persönlichen Rückblicken auf Kindheit und Jugend in den 1940er Jahren. Zeitzeugen der Jahrgänge von 1925 bis 1938 erzählen vor der Kamera aus ihrer Vergangenheit und was ihnen in Erinnerung geblieben ist.

Polenfeld auf Friedhof

Im Obergeschoss geht die Historikerin Kathryn Babeck im Auftrag des Museums und mit Unterstützung durch den gerade gegründeten Förderverein Erinnerungskultur unter dem Titel „Blumen für die Toten“ der Geschichte des sogenannten „Polenfelds“ auf dem Alten Friedhof nach. Die französische Militärregierung ließ 1946 dieses Gräberfeld in Müllheim anlegen. Dort liegen 57 polnische Kinder, ein tschechischer Junge sowie 28 Erwachsene, überwiegend ehemalige Zwangsarbeiter aus dem Kreis Müllheim. Die Ausstellung untersucht die Rolle der französischen Befreier, die Situation der Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg sowie der „Displaced Persons“ in der Nachkriegszeit.

Im Dachgeschoss wirft eine Überblicksausstellung mit dem Titel „Müllheim unter der Tricolore“ Schlaglichter auf die Nachkriegszeit. Sie ist zusammen mit dem Stadtarchiv und dem Arbeitskreis Stadtgeschichte erarbeitet worden. Nach dem Ende von Krieg und Diktatur gehörte Müllheim zur französischen Besatzungszone und bis 1952 zum daraus entstandenen Bundesland Baden. In der damaligen Kreisstadt hatte die französische Militärregierung für die Region ihren Sitz. Die Ausstellung beleuchtet exemplarisch, wie sich in diesen Jahren das politische, wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben entwickelte.

Die Ausstellung ist bis 27. Februar 2022 zu sehen.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Soweit die pandemische Lage es zulässt, bietet das Museum ein umfangreiches Begleitprogramm zur Ausstellung an. Gruppenführungen nach Vereinbarung.