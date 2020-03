Müllheim Abivorbereitung mit Tablet 

Diese Anweisung des Kultusministeriums Baden-Württembergs gilt sowohl für Schüler als auch für Lehrer.

Zwei Wochen länger Ferien, könnte man meinen, doch so einfach ist das nicht. Denn für einige Klassen stehen bald die Abschlussprüfungen an. „Ich unterrichte eine Abiturklasse in Deutsch. In knapp vier Wochen wird in diesem Fach bereits die Prüfung geschrieben“, erklärt Voica Negriceanu. Sie seien mit dem Stoff zwar bereits durch, aber für die Schüler sei es auch wichtig, die Möglichkeit zur Wiederholung und für „letzte Fragen“ zu bekommen, führt sie weiter aus. „Wenn dafür plötzlich nur noch halb so viel Zeit bleibt, kann das die Schüler schon nervös machen. Arbeitsaufträge und Materialien alleine können das nicht ausgleichen“, sagt sie.