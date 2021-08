Müllheim Abschied vom MGM

Elke Klaus-Rettberg: Eine Klassenlehrerin aus Leidenschaft und Anwältin der Kollegen sagt „auf Wiedersehen“ und „Goodbye“, heißt es in der Mitteilung . Nach 23 Jahren am Markgräfler Gymnasium geht die Deutsch- und Englischlehrerin Elke Klaus-Rettberg in den Ruhestand. Bei den Schülern ist die Oberstudienrätin beliebt und geschätzt aufgrund ihres hohen Engagements, ihrer Menschlichkeit und ihrer Kompetenz. Besonders wichtig war ihr die Arbeit im Personalrat, dem sie seit 2004 angehörte. Schulleiter Andreas Gorgas würdigte sie in seiner Abschiedsrede dementsprechend auch als „Anwältin für die Belange der Kollegen“. Nach dem Studium absolvierte Klaus-Rettberg das Referendariat in Denzlingen und Kenzingen, zehn Jahre arbeitete sie am Abendgymnasium der Volkshochschule in Freiburg und kam dann 1998 ans MGM.

Annette Kronberger: Die Mathematik- und Sportlehrerin Annette Kronberger blickt auf mehr als vier Jahrzehnte am MGM zurück: Zunächst als Schülerin, dann als Referendarin und zuletzt in mehr als 30 Jahren als Lehrerin. Unter den Schülern war sie vor allem dafür bekannt, schwierige Sachverhalte verständlich zu erklären. „Wenn du in Mathe die Kronberger bekommst, musst du dir ums Abi keine Sorgen machen“, hieß es auf den Schulfluren.