Müllheim Ältere Frau fährt Fußgängerin an

Müllheim. Eine 74-jährige Frau befuhr am Donnerstag gegen 16.45 Uhr mit ihrem Auto die Werderstraße in Richtung Niederweiler. Am Fußgängerüberweg auf Höhe der Sparkasse überquerte eine 76-Jährige die Fahrbahn. Als sich die Fußgängerin etwa in der Mitte des Überwegs befand, wurde diese vom Wagen der 74-Jährigen erfasst und leicht verletzt. Die Unfallverursacherin, die offenbar ihr Auto mit nur mäßiger Geschwindigkeit lenkte, hielt zunächst an, aber entfernte sich dann bis zum Eintreffen der Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Unfallzeugin notierte sich das Kennzeichen, was die Ermittlung der Unfallverursacherin beschleunigte. Die Polizei in Müllheim sucht noch weitere Zeugen, Tel. 07631/17880.