Müllheim Am Bahnhof ist eine Muster-Lärmschutzwand zu sehen

Im Rahmen des viergleisigen Ausbaus der Rheintalbahn baut die Deutsche Bahn (DB) in Müllheim einen neuen Bahnhof. Dazu gehören auch Schallschutzwände mit einer Gesamtlänge von rund 3,6 Kilometern und einer Höhe zwischen zwei und 6,5 Metern. Sie werden die Anwohner in Müllheim effektiv vor Schienenverkehrslärm schützen, schreibt die Deutsche Bahn in einer Mitteilung. Die DB beginnt Ende Mai mit den Vorarbeiten für den Bau der Wände.