Müllheim: Am letzten Tag nochmals ausgebucht

Das Restaurant „Messer & Gradel“ (MG) an der Ecke Bismarck-/Goethestraße in Müllheim ist heute am 6. Dezember zum letzten Mal geöffnet. Wie Betreiber Markus Gradel in den sozialen Medien mitteilte, müsse das MG aus wirtschaftlichen Gründen dauerhaft schließen. Er bedankte sich bei den Gästen für „die Treue sowie die zahlreichen schönen Momente und rauschenden Feste“ in den vergangenen zwölf Jahren. Er war leider telefonisch nicht zu erreichen. Laut Anrufbeantworter ist die Gaststätte an den letzten Öffnungstagen komplett ausgebucht.