Müllheim: An Bäume knüpfen sich viele Emotionen

An kaum einem Lebewesen knüpfen sich derartig viele Emotionen, gibt es eine derartig große Fülle von teilweise gegensätzlichen Standpunkten wie zu den Bäumen. Die Ausstellung „Baumzauber“ demonstriert dies beispielhaft an einer vielfältigen Auswahl an Gemälden und Grafiken aus der Kunstsammlung des Museums. Es finden sich darin akribisch ausgearbeitete Grafiken von Emil Bizer, große, märchenhaft wirkende Naturphantasien von Ludmilla von Arseniew oder groteske Charakterstudien mediterraner Baumgestalten von Dietmar Josef Zapf.

Die Ausstellung schärft auch den Blick für Bäume in unserer unmittelbaren Umgebung, wie zum Beispiel die markante Kastanie im Museumsinnenhof, die so etwas wie das Markenzeichen geworden ist und mit ihren besonders im Winter eindrücklichen Dimensionen einen Ausgangspunkt der Sonderschau bildet, heißt es in der Mitteilung des Museums.