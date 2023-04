Müllheim Andreas Weiß wird neuer Museumsleiter

Andreas Weiß, geboren 1971, ist kein Unbekannter in der Museumslandschaft. Der erfahrene Museumsleiter war zuletzt als Leiter des Freilichtmuseums Neuhausen ob Eck tätig und hat in dieser Funktion das Museum erfolgreich weiterentwickelt. Zuvor war er stellvertretender Leiter des Kreismuseums Wewelsburg (Kreis Paderborn) sowie in verschiedenen Kreis- und Stadtverwaltungen im Kulturbereich sowie in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Auch in Müllheim wird er seine langjährige Erfahrung und sein breites Wissen in der Museumsarbeit einbringen.

Lebendiges offenes Haus

Weiß freut sich sehr, die Leitung des Markgräfler Museums Müllheim zu übernehmen. Das Museum hat eine lange und interessante Geschichte und ist ein wichtiger Bestandteil der Kulturlandschaft im Markgräflerland, heißt es. Das Markgräfler Museum Müllheim ist ein lebendiges, offenes Haus. Es hat sich zum wichtigsten Regionalmuseum zwischen Freiburg, Mulhouse und der Agglomeration Basel/Lörrach entwickelt.