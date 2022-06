Müllheim Angebote für alle Bevölkerungsschichten

Cover Nights

Die Cover Nights finden am Freitag, 29., und Samstag, 30. Juli, von 19 bis 22 Uhr auf den Markgräfler Platz statt. Am Freitag treten die Tribute-Bands „Century’s Crime“ (Supertramp) und „Echoes“ (Pink Floyd) auf. Am Samstag spielen „Bio ZZ Top“ (ZZ Top) und „Sad“ (Metallica).

Italienisches Fest

Auf italienische Musik wie in den 1980er Jahren dürfen sich die Besucher beim italienischen Fest am Samstag, 6. August, im Bürgerhauspark freuen. Die Band „I Dolci Signori“ sorgt für mediterranen Flair. Der Eintritt ist frei, es ist keine Anmeldung erforderlich.

Jazz in Gärten

Der Jazz-Musiker Peter Kleindienst organisiert auch in diesem Jahr wieder die Reihe „Jazz in Gärten“. Auftakt ist am Samstag, 23. Juli, im Innenhof des Markgräfler Museums. Weitere Termine in privaten Gärten sind am 6., 13., 20. und 27. August sowie 3. September.

Jazz - Wein - Kultur

Zu den Glanzlichtern im Müllheimer Veranstaltungsprogramm zählt die Museumsnacht unter dem Motto „Jazz – Wein – Kultur“ am Freitag, 13. August, im Markgräfler Museum und im Mühlenmuseum Frick-Mühle.

Vorschau auf den Herbst

„Wir bringen die Band wieder zusammen“ heißt es am 1. Oktober in Müllheim. Die Band „Blue Onions“, die sich selbst als „No. 1 Blues Brothers Tribute-Band in Deutschland“ beschreibt, tritt am Samstag, 1. Oktober, ab 19 Uhr im Müllheimer Bürgerhaus auf.

Weitere Informationen: Karten für die Veranstaltungen sind in der Tourist-Information sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und in den Geschäftsstellen unserer Zeitung, erhältlich.