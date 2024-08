Ein Anwohner im Bad Krozinger Ortsteil Hausen hat am Sonntag gegen 23 Uhr beobachtet, wie im Bereich der Rimsinger Straße eine Person versuchte die Türe an seinem Auto zu öffnen. Aufgrund der schnellen Mitteilung konnten zwei Personen durch die Polizei in unmittelbarer Nähe angetroffen und festgenommen werden. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer algerischer Staatsangehörigkeit im Alter von 32 und 30 Jahren. Ob diese gegebenenfalls auch für weitere Diebstähle in Betracht kommen ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zur Täterschaft machen können oder selbst geschädigt sind. Das Polizeirevier Müllheim ist rund um die Uhr unter Tel. 07631/178 80, zu erreichen.