Müllheim Aufs Siegertreppchen geturnt

Türkei und Syrien Antakya - die Stadt, die es nicht mehr gibt

Aus dem In- und Ausland strömt Hilfe in die türkischen Krisengebiete. Die Ausmaße von Zerstörung und Leid sind so groß, dass auch erfahrenen Helfern die Worte fehlen. Und in Syrien fehlt es am Wesentlichen.