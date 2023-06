Müllheim Aufwändige Sanierung des Stadions

Der Müllheimer Gemeinderat nahm zum einen den Sachstandsbericht für die Sanierungsarbeiten zur Kenntnis und vergab die Arbeiten in Sachen Umrüstung und Neubau der Flutlichtanlagen und ermächtigt die Stadtverwaltung, diesen Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. Für diese Zusatzleitungen gibt es einen Deckungsvorschlag in Höhe von 150 000 Euro, in dem Haushaltsmittel von anderen Projekten umgeschichtet werden.