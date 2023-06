Müllheim Ausbau erneuerbarer Energie ist wichtig

Gleitschirmflieger protestieren

Noch vor der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend protestierten die Mitglieder des Hängegleiterclubs Regio Blauen (HCRB) vor der Tür des Bürgerhauses. Seit bekannt ist, dass neun Windkraftanlagen gebaut werden sollen, zwei davon im unmittelbaren Fluggebiet der Gleitschirmflieger, ist nach deren Befürchtung eine 46-jährige Tradition am Hochblauen in Gefahr. „Wir wollen nur wissen, ob wir wenigstens bei der Entscheidungsfindung mitgenommen werden“, fragte Erich Kraft vom HCRB. Konkret geht es um zwei Anlagen auf der Nordseite des Blauens. „Wir wurden hier vor vollendete Tatsachen gestellt“, ergänzt Vereinskollege Jürgen Scholer. Sie sprechen sich entweder für ein Verschieben der beiden Standorte oder für einen völligen Verzicht der beiden Windräder aus.

In der Bürgerfrageviertelstunde ärgerte sich Armin Scheilin über die hohe Zahl an Windrädern und damit über die drohende „Verspargelung“, die sich seiner Überzeugung nach negativ auf die touristischen Ziele auswirken werde. Er zweifelt daran, dass die Kommunen im Markgräflerland dann noch mit dem „Hausberg Blauen“ um die Gunst der Touristen werben können. In der späteren Debatte des Ratsgremiums blieben die Beiträge des HCRB und Scheilins allerdings nur Randnotizen.