Müllheim Ausblicke und Abschied

Eine Strategie für das Markgräflerland entwickelt

Seit mehr als zehn Jahren habe Merk nicht nur das Museum sondern auch das Kultur- und Tourismusdezernat geleitet. „Die Strategie Markgräflerland war für Sie ein ganz wichtiger Punkt“, wandte sich Löffler an Merk und hob hervor, dass sich das Museum nicht nur zum Kompetenzzentrum für das Markgräflerland entwickelt habe. Am kommenden Donnerstag wird aus der Stadt Müllheim die Stadt Müllheim im Markgräflerland, kündigte Löffler die bevorstehende Namensänderung der Stadt an. Mit dieser Strategie sei ein Nerv getroffen worden, weil es mit Identität zu tun habe, sagte der Rathauschef und ergänzte: „Sie haben erkannt, dass es nicht geht, ohne zu wissen, was das Markgräflerland ist.“