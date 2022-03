Müllheim Ausgeschenkt: 150 Jahre Weinmarkt

Müllheim. Pandemiebedingt kann der Weinmarkt leider auch dieses Jahr zum dritten Mal in Folge nicht stattfinden. Doch eine kleine Schau im Museumsfoyer soll an den einzigen noch in ursprünglicher Form erhaltenen Traditionsmarkt in Baden und seine Bedeutung für Müllheim als Markgräfler Weinstadt erinnern, heißt es in einer Mitteilung des Markgräfler Museums.

1871 initiierte das badische Handelsministerium die Einführung von Weinmärkten an verschiedenen Weinbauorten mit Eisenbahnanbindung. So fand erstmals am 7. Dezember 1872 ein Weinmarkt in Müllheim statt. Von den damals an verschiedenen badischen Winzerorten, so auch in Konstanz, Riegel, Offenburg, Bühl oder Weinheim, eingeführten Weinmärkten überdauerte neben Müllheim nur der in Offenburg bis heute. Offenburg hat sich als „Badische Weinmesse“ zum Forum für alle badischen Weinbaubereiche entwickelt. Als „Traditionsmarkt“ hält der Müllheimer Weinmarkt dagegen an seiner Ausrichtung auf den Weinbaubereich Markgräflerland fest. Er hat sich als Spezialmarkt für die im Markgräflerland angebauten Weine etabliert, allen voran der Gutedel und die Burgundersorten. Die Ausstellung zeigt die 150-jährige Weinmarkttradition Müllheims anhand von alten Weinmarktkatalogen, Plakaten, zeitgenössischen Fotografien und weiteren Anschauungsobjekten. Sie ist entsprechend der drei Veranstaltungsorte alter Rathaussaal (bis 1921), Festhalle in der Martinskirche (bis 1976) und Bürgerhaus (seit 1977) in drei Zeitperioden gegliedert. Dabei wird auch sichtbar, wie sich das Weinsortenspektrum über die Jahre immer mehr diversifizierte und welche Rolle Müllheim im Weinhandel für die Region spielte. Ergänzend zu sehen sind Fotos und Dokumente zu Winzerbetrieben aus Müllheim und Umgebung, die lange Jahre am Weinmarkt teilnahmen und das regional dominante „Rebengeschäft“ in Gang hielten – und teilweise bis heute halten.