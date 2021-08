Müllheim Ausmaß der Zerstörung „unvorstellbar“

Ein Mann erzählte Winterhalter zum Beispiel, dass er gerade von der Arbeit nach Hause gekommen sei, als er die Wassermassen sah. Er habe sich gerade noch ins Haus retten und ins Obergeschoss flüchten können, berichtet Winterhalter. „Sonst wäre ich heute nicht mehr da“, wie er gegenüber dem Ortsbeauftragten bilanzierte. Dessen Haus lag zirka 350 Meter von der Ahr entfernt. Der Mann sei zur Brückenbaustelle gekommen und habe sich bei den Helfern für ihr Engagement bedankt: „Das ist ganz toll, was ihr da macht.“ Die Helfer hätten von den Leuten weitgehend Dankbarkeit und Freundlichkeit erfahren, hält Winterhalter fest.

Generell seien die Müllheimer THW-Helfer aber eher wenig ins Gespräch mit den Menschen gekommen. Der Fokus lag darauf, möglichst schnell und effizient zu helfen, macht Winterhalter im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich. Er hat dennoch den Eindruck gewonnen, „dass viele noch gar nicht das ganze Ausmaß begriffen haben, weil sie unter Schock stehen“.

Psychische Belastung

Die psychische Belastung bei einem solchen Einsatz sei auch für die Helfer nicht von der Hand zu weisen, weiß der Ortsbeauftragte. Darum lege er schon immer großen Wert darauf, dass innerhalb der Gruppe viel miteinander gesprochen wird, um die Eindrücke zu verarbeiten. „Das hilft. Und dann bemerkt man auch, wenn es einem Kamerad einmal nicht so gut geht mit der Situation. Wir passen gegenseitig gut auf uns auf.“ Zudem habe man bewusst entschieden, außerhalb des Katastrophengebiets zu nächtigen, „um einmal am Tag Abstand und den Kopf halbwegs frei zu bekommen“, sagt Winterhalter, der seit 15 Jahren Ortsbeauftragter des THW Müllheim ist. Während des Einsatzes hatten die Helfer auch die Möglichkeit, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Das Ausmaß der Zerstörung sei einfach „unvorstellbar“ gewesen. All die unterspülten, ruinierten Gebäude, Autos, die wie Papier zusammengeknüllt in der Ecke lagen. Beim Feuerwehrgerätehaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler fehlte nach der Flut zum Beispiel die Hälfte des Gebäudes. Die Bilder trägt man mit sich. Wenn man sehe, dass Menschen von einem Tag auf den anderen ihre gesamte Existenz, ihr Hab und Gut, verlieren, dann gehe das sehr nah, so Winterhalter. „Und man denkt automatisch: Was könnte mir daheim passieren?“

Er persönlich komme mit der Situation aber relativ gut zurecht. „Ich habe gelernt, damit umzugehen“, verweist Winterhalter auf seine jahrelange Erfahrung.

Erspart geblieben sei den Müllheimer Helfern auch, einen toten Menschen zu finden. Der Baggerfahrer auf der Brückenbaustelle habe dies leider erleben müssen, berichtet der THW-Ortsbeauftragte.

Bau weiterer Großbrücke

Mitte nächster Woche bricht das THW Müllheim, das bundesweit eine der führenden Brückenbau-Fachgruppen ist, erneut Richtung Ahrtal auf. Bis Anfang September soll unter seiner Federführung eine weitere große Brücke gebaut werden; außerdem sind noch fünf kleinere Brücken geplant, die zusammen mit anderen Fachgruppen erstellt werden. Man teile sich die Tage auf, jeder Helfer sei rund eine Woche vor Ort. „Sonst wird es irgendwann schwierig, das Ehrenamt mit der Arbeit zu vereinen.“ Dabei macht Winterhalter indes deutlich: „Die Hilfsbereitschaft der Arbeitgeber war sehr groß – es gab sehr wenige Diskussionen. Darum hatten wir auch sehr schnell 30 Helfer zusammen.“ Das Müllheimer THW zählt insgesamt 55 aktive Mitglieder, die aus einem Umkreis von Bad Krozingen bis Bad Bellingen stammen.