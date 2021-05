Müllheim Auszeichnung als babyfreundliche Geburtsklinik

Stillen als besonderer Fokus

Mit der Initiative „babyfreundliche Geburtsklinik“ rücken WHO und Unicef daneben auch das Thema Stillen in den Fokus. Ein Konzept, das von der Chefärztin stark befürwortet wird. In der Müllheimer Klinik unterstützen zwei Still- und Laktationsberaterinnen die jungen Mütter und bieten zudem offene Sprechstunden an. Der Weg zur Zertifizierung war somit naheliegend. Unterstützung fand König beim gesamten Team der Geburtshilfe mit Hebammen, Pflegekräften und Ärzten.

Ein optimaler Weg in ein gesundes Leben beginnt für ein Neugeborenes mit dem Stillen – gerade in der aktuellen Zeit. „Stillen ist das Bewährte und bringt viele Vorteile mit sich“, erklärt Chefärztin Gudrun König. „Die Muttermilch liefert dem Neugeborenen von Beginn an alle wichtigen Bestandteile für einen gesunden Start ins Leben, stärkt das Immunsystem und passt sich den Bedürfnissen des Babys an. Stillen stärkt enorm die Bindung zwischen Mutter und Kind.“ Der Haut-zu-Haut-Kontakt zwischen Mutter und Kind sowie das „Rooming-In“ steigern das Vertrauen und Wohlbefinden von Mutter und Kind.