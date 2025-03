Müllheim: Auto gerät in den Gegenverkehr

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr auf der Landesstraße 125 kurz nach dem Ortseingangsschild von Müllheim gekommen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dabei verließ der mutmaßliche Verursacher unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher aus Richtung Zunzingen in Richtung Müllheim. Kurz nach dem Ortseingangsschild von Müllheim kam dieser mit seinem Auto nach links in den Gegenverkehr.