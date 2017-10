Müllheim Autos, Musik und Herbst-Markt

Müllheim (anl). Die Wettervorhersage fürs Wochenende verspricht einen sonnigen und warmen Herbstag – so werden sich wieder unzählige Besucher bei der Gewerbeschau in der Müllheimer Innenstadt tummeln. Der Gewerbeverein Müllheim veranstaltet am Sonntag, 15. Oktober, von 13 bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag mit Herbst-Autoschau. Rund 50 Geschäfte öffnen wieder ihre Pforten und laden zum Bummeln, Schauen und Kaufen ein.

Gleichzeitig präsentieren die Müllheimer Autohäuser die neuesten Modelle und geben – getreu dem Motto „In Müllheim spielt die Musik“ – verschiedene Bands und Solisten ihr Repertoire zum Besten.

Tausende von Schau- und Kauflustigen aus dem Umland diesseits und jenseits des Rheins werden an diesem Tag wieder in das „Einkaufszentrum“ des Markgräflerlands strömen. Und das aus gutem Grund, gibt es doch hier in den zahlreichen Geschäften fast nichts, was es nicht gibt.

„In Müllheim spielt die Musik!“

Der Gewerbeverein hat ein abwechslungsreiches musikalisches Rahmenprogramm zusammengestellt. An mehreren festen Plätzen spielen verschiedene Musikgruppen und Solisten ihre Darbietungen unterschiedlichster Stilrichtungen, sodass für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein wird.

So spielen an der Werderstraße auf Höhe der Sparkasse die Jugendband „The ­Roadjacks“ und bei der Buchhandlung Beidek die Band „Break Beat Family“.

Auf der Wilhelmstraße wird zum einen das Duo „Saitenstreich“ an verschiedenen Stellen sein Repertoire zum Besten geben, ebenso wie bei Sapori del Sud die Band „Klhang-Art“. Zudem tritt vor dem Schuhhaus Haaf das „Duo Mito“ auf. An der Hauptstraße spielt vor der Firma Bürgelin das Jazz-Ensemble „Daniel Heine Quartett“.

Herbst-Markt mit lokalen Erzeugern

Eine weitere Attraktion ist der Herbst-Markt, bei dem die Besucher frische Waren wie Obst, Brot, Kräuter oder Kürbisse direkt von lokalen Erzeugern erwerben können. Zudem locken ein Flammkuchenstand und ein Stand mit Tiroler Spezialitäten, der darüber hinaus noch Raclette im Angebot haben wird.

Auch für Bewirtung ist in den Cafés und Restaurants sowie an verschiedenen Ständen bestens gesorgt.