Die Deutsche Bahn (DB) beendet in den kommenden zwei Wochen ihre Arbeiten an der Straßenbrücke im Norden Müllheims, die im Zuge des viergleisigen Ausbaus der Rheintalbahn erneuert wurde. Bereits seit Dezember 2023 führt die Brücke den Verkehr der B 378 über die Rheintalbahn. Bisher ist die Straße nur provisorisch an die neue Brücke angebunden. Die endgültige Neuanbindung stellt die DB im Zeitraum vom 18. September bis 3. Oktober her. Dafür wird die B 378 im Bereich der Brücke gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die K 4946 und wird entsprechend ausgeschildert.