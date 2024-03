Müllheim/Badenweiler: Schüler singen Mozart-Requiem

Rückblick

Mandel kam im Jahr 1993 ans MGM. Der damalige Schulleiter wusste, dass dieser an seiner ersten Stelle einen Oberstufenchor und eine Bigband gegründet hatte und wollte das fürs MGM auch. Auch die damaligen Schüler wollten einen Oberstufenchor. Manche von ihnen sind übrigens auch Lehrkräfte am MGM geworden.

„Wir haben damals, vor 31 Jahren, ganz klein angefangen. Unser erstes Konzert bestand aus nur einem Stück aus einer kleinen Bachkantate. Ich hatte damals gedacht, sie wollten etwas Modernes singen. Aber nein, sie wollten den Bach. Mit den Jahren hat es sich dann so entwickelt, dass wir abwechselnd ein Jahr etwas Klassisches und dann ein Jahr Jazz, etwas Modernes gemacht haben, zusammen mit der Bigband“, erklärte Mandel.

Die beiden Konzerte finden am Samstag, 9. März, ab 20 Uhr und am Sonntag, 10. März, ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche Badenweiler statt. Karten sind an der Abendkasse und in den großen Pausen in der Aula des Markgräfler Gymnasiums erhältlich.