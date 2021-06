Müllheim. Ein Balkonkonzert fand kürzlich in der vom Kreisverband Müllheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) betreuten Seniorenwohnanlage im Unteren Brühl 8 in Müllheim statt. Bei Sommerwetter musizierten die vier Musiker der in der Region bekannten Rentner-Band „Markgräfler Spätlese“ im Innenhof der Seniorenwohnanlage. Rund 30 Bewohner nutzten die Möglichkeit, um auf ihren Balkonen und auf einigen auf Abstand im Innenhof bereitgestellten Stühlen den bekannten Schlager-Melodien zu lauschen, heißt es in einer Mitteilung. Die Idee zum Balkonkonzert entstand während der ersten Welle der Corona-Pandemie. Bereits im Mai vergangenen Jahres sorgten die Musiker für Abwechslung in der Seniorenwohnanlage. Das Konzert inspirierte die Helfer der Seniorenarbeit zur Reihe der „DRK-Sommerkonzerte im Freien – mit Abstand genießen“ . Diese wird von Anfang August bis Mitte September mit zehn Konzerten in verschiedenen Orten im Markgräflerland neu aufgelegt.