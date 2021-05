Müllheim Banner- und Kinowerbung zum Neustart

„Wir haben eine gute Schnellteststrategie“, sagte der Rathauschef und verwies auf die Zusammenarbeit der Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Müllheim-Badenweiler.

Anschubprogramm

Die Stadt plane ein Anschubprogramm für den örtlichen Einzelhandel und die Gastronomie, berichtete Bürgermeister Löffler. Die Maßnahmen werden mit dem Gewerbevereins abgestimmt. Unter anderem sind eine Banneraktion und – sobald das Kino wieder öffnet – Kinowerbung geplant.

Schnellteststrategie

Hauptamtsleiter Dominik Fröhlin informierte über die aktuellen Testzahlen. Pro Woche würden in den Testzentren an der Hügelheimer Straße und im Bürgerhaus, wo sich die Bürger einmal wöchentlich kostenlos testen lassen können, rund 700 Tests gebraucht. Die Nachfrage habe nachgelassen, nachdem nun auch an den Arbeitsplätzen getestet werde. Insgesamt gebe es im Gemeinderverwaltungsverband jeden Tag ein Testangebot, berichtete Fröhlin.

Die vom Land zur Verfügung gestellten Schnelltests gehen zu Ende. Die Gemeinde gehe jetzt bei der Beschaffung von Tests in Vorkasse. Im Schnitt koste der Test im Einkauf derzeit sechs Euro, inklusive der Testung sind es neun Euro. Darüber hinaus beschaffe die Stadt Selbsttests für die Mitarbeiter und für die Schulen, wo Lehrer und Schüler zweimal wöchentlich getestet werden.

Insgesamt werden an den Müllheimer Schulen in vier Wochen rund 21000 Tests benötigt, davon 15000 Tests für die städtischen Schulen. Etwa 15 000 Tests habe die Stadt vom Land bekommen und bisher rund 44 500 Tests selbst beschafft. Die Kosten hierfür lagen bei rund 215 000 Euro. Die Preise für die Tests gingen stetig zurück. Anfang März habe man 6,66 Euro für einen Test bezahlt, Mitte Mai nur noch 3,36 Euro.

Pilotstudie in Kitas

In den Kindertagesstätten gebe es eine Testpflicht nur für das Personal. Die Tests für Kinder seien freiwillig. In den Gruppen ließen sich rund 20 Prozent der Kinder testen. In fünf Wochen wurden 5300 Tests durchgeführt.

Die Stadt nimmt mit ihren Kindergärten auch an einer Pilotstudie mit Riechtests teil, welche die Kinder nach Hause mitbekommen.

Im März wurde die erste Tranche der selbst beschafften Tests mit dem Land abgerechnet und die Stadt hat rund 42 000 Euro erhalten. Die zweite Auszahlung wird voraussichtlich im Juni erfolgen. „Wir legen nicht drauf“, sagte Fröhlin.