Einen weiteren Schritt zur Barrierefreiheit am Bahnhof Müllheim vermeldet die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung. Der Aufzug auf der Ostseite des Bahnhofs ist in Betrieb genommen worden. Mit ihm gelangen Reisende stufenlos in die neue Personenunterführung und von dort über Rampen zu den einzelnen Bahnsteigen. Weitere Arbeiten zur Herstellung der Barrierefreiheit stehen noch aus: der Bau einer Rampe zur Unterführung von der Westseite des Bahnhofs sowie das Anbringen eines taktilen Leitsystems für Menschen mit Sehbehinderung auf dem Bahnhofsvorplatz.