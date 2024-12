Müllheim: Bauarbeiten liegen im Zeitplan

Er sei auf Christoph Klenert zugegangen mit dem Wunsch, den Bahnhof umzubenennen, erklärte Löffler. Der Bürgermeister erinnerte an den Festakt zur Umbenennung von Müllheim in Müllheim im Markgräflerland am 27. April 2023. Dort habe der damalige Weiler Oberbürgermeister Wolfgang Dietz berichtet, dass es 50 Jahre gedauert habe, bis die Bahn auf den Bahnhofsschildern aus „Weil“ den amtlichen Namen „Weil am Rhein“ gemacht habe. Der Name Müllheim im Markgräflerland sei identitätsstiftend, nannte Löffler einen der Gründe für die Umbenennung der Stadt. Erfreut zeigte er sich auch darüber, dass der Bahnhof mit dem Aufzug auf der Ostseite und den Rampen zu den Bahnsteigen jetzt barrierefrei sei.